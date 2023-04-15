Arkasına Kemal Kılıçdaroğlu'nu alan Selahattin Demirtaş cezaevinden tehditler savurdu!

Kobani davası kapsamında, eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 36 sanık için en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanıklar hakkında 5 bin 268 sayfalık mütalaa hazırlandı.

Haklarındaki karara ilişkin haberi Twitter hesabından paylaşan HDP'li Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkasına alıp, hadsizce tehditler savurdu.

'14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız'

PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmeyi hayal eden Demirtaş, mesajında, 14 Mayıs seçimini işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutușturulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs’ta yırtıp çöpe atacağız.

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