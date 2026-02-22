  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist yalakası ABD'li yetkiliye öfke seli! Orta Doğu'nun İsrail'e verilmesini istiyor Gönülleri fetheden görüntü! Direksiyon başındaki isim takdir topladı Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!” Uşak'ta can pazarı yaşandı! İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! Göklerin hakimi Bayraktar AKINCI durdurulamıyor! Milli TİHA Karadeniz üzerinde hedefi tam isabetle imha etti! Galatasaray'a Konyaspor darbesi! Fenerbahçe'den jet hızında paylaşım Balistik füze tesisi vuruldu! Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı Konya ovasında Aslan avı Efkan Ala’dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması! AK Parti Genel Başkan Vekili karanlık odaklara Bursa’dan rest çekti! Siyonist İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Hizbullah'tan intikam yemini geldi!
Yaşam Arkasına dönüp baktı… Yavru vaşak dünyanın konuştuğu pengueni hatırlattı
Yaşam

Arkasına dönüp baktı… Yavru vaşak dünyanın konuştuğu pengueni hatırlattı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sivas’ta sürücünün cep telefonuyla kaydettiği yavru vaşak, arazide uzaklaşırken bir an durup geriye baktı. Bu görüntü dünyanın konuştuğu “sürüsünden ayrılan penguen” sahnesini akıllara getirdi.

Sivas’ın Doğanşar ilçesi yolunda kaydedilen görüntü izleyenleri tebessüm ettirdi.

Musa Karaçınar, aracıyla Doğanşar ilçesi tarafına doğru seyir halindeyken yolun ortasında su birikintisine benzer koyu renkli bir karartı fark etti. Durumdan şüphelenen Karaçınar, aracını yol kenarına çekerek, karartıyı incelemeye başladı. Yaklaştığında bunun yavru bir vaşak olduğunu anlayan Karaçınar, cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Bir süre yol kenarında duran vaşak, daha sonra ağır adımlarla arazinin içine doğru ilerledi. Karaçınar, vaşağı gözden kaybolana kadar bir müddet daha izledi. Arazide uzaklaşan vaşağın ilerlerken bir an arkasına dönüp bakması ise dikkat çekti. Bu anlar, Encounters at the End of the World adlı belgeselde yer alan ve sürüsünden koparak tek başına ters yöne yürüyen penguen sahnesini hatırlattı. Söz konusu penguen görüntüleri, yıllar sonra sosyal medyada yeniden paylaşılarak gündem olmuş, 'sürüsünden ayrılıp kendi yolunu seçen penguen' olarak geniş kitlelerce konuşulmuştu.

 

“İlk defa vaşak gördüm”

İlk defa bir vaşak gördüğünü söyleyen Musa Karaçınar, "Doğanşar tarafında aracımla yolculuk yapıyordum. Daha sonra ise yolun ortasında bir vaşak olduğunu fark ettim. Aracımdan inip fotoğraflarını ve videolarını çekmeye çalıştım ama kaçtı. İlk defa vaşak gördüm ve arabadan iner inmez görüntü almaya başladım. Büyük değil yavru bir vaşaktı" dedi.

Vaşak ailesi Elazığ’da böyle görüntülendi
Vaşak ailesi Elazığ’da böyle görüntülendi

Yaşam

Vaşak ailesi Elazığ’da böyle görüntülendi

Kurt sürüsü fotokapana böyle takıldı
Kurt sürüsü fotokapana böyle takıldı

Yaşam

Kurt sürüsü fotokapana böyle takıldı

Sevimli karaca fotokapana takıldı
Sevimli karaca fotokapana takıldı

Yaşam

Sevimli karaca fotokapana takıldı

‘Ormanın hayaleti’ fotokapana yakalandı
‘Ormanın hayaleti’ fotokapana yakalandı

Yerel

‘Ormanın hayaleti’ fotokapana yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23