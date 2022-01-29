  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Arkasına Atatürk'ü aldı, salladıkça salladı!
Medya

Arkasına Atatürk'ü aldı, salladıkça salladı!

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in Yeniçağ gazetesinde köşe kadılığı yapan Remzi Özdemir, yine topluma korku pompaladı. Özdemir, "Sıkıntılı günler geliyor dikkat" başlıklı yazısında öyle bir felaket tellallığına soyundu ki, okuyanların ağzını açık bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 12:47:00 -
Arkasına Atatürk'ü aldı, salladıkça salladı!

 

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in Yeniçağ gazetesinde köşe kadılığı yapan Remzi Özdemir, yine topluma korku pompaladı. Özdemir, "Sıkıntılı günler geliyor dikkat" başlıklı yazısında öyle bir felaket tellallığına soyundu ki, okuyanların ağzını açık bıraktı. İşte o yazı:

"Önümüzdeki hafta ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Yıllık enflasyonun yüzde 40'a ulaşması bekleniyor.

(...)

Kısa vadede bizi ne bekliyor?

Öncelikle şu ana kadar yaşadığımız krizler tamamen önümüzdeki günlerde yaşayacağımız büyük krizin fragmanıydı diyebiliriz.

Biz o krizi yaşarken, henüz FED faiz kararı ortada yoktu. Doğalgaz krizi yoktu ve petrolün varili 50 doların altındaydı.

Bugün Türkiye, kendisini savuracak kusursuz bir fırtınaya doğru hızla ilerliyor. Bu fırtınadan kaçmamız mümkün mü?

Hayır! Artık o treni kaçırdık.

(...)

FED yani Amerikan Merkez Bankası mart ayından itibaren faiz artışına gidiyor. Amerika'da pandemi nedeniyle ortaya çıkan enflasyonu faiz ile düşürecekler. Yani bizdeki gibi saçma sapan faiz düşerse enflasyon düşer demiyorlar. Onlar iktisat ilminin gerektiği gibi yapıyorlar. Enflasyona karşı faiz silahını çekiyorlar. Bu tıpkı vücuda antibiyotik almak gibi. Elbette zararlı ama en azından sizin hayatınızı kurtarıyor.

Amerika'daki faiz artışı Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecektir. Bunu aylardır söylüyoruz. Şu ana kadar tedbir almayan tek ülke Türkiye. Tüm ülkeler faiz artırarak parasını koruma altına altı.

Bu Türkiye'de kur krizine neden olabilir.

İkinci kriz doğalgaz. (...)

Yine bir başka bizi vuracak kriz petrol. (...)"

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

bu milletin başına gelmiş sizden (zillet ten) daha büyük bir felaket olamaz, batının taşoronları,,
  • Yanıtla

kenan

Bu ahmağa sormak lazım Avrupa ve Amerika'daki faiz oraları nedir? bizdeki faiz oranları nedir? onlarda faiz artarsa ülke ekonomileri bizim kadar etkilenirmi? Bizim faiz oranları bu kadar yüksek iken onlar daki faiz artışı yükselse bile toplum olarak ne kadar etkilenirler? bizim ülkemiz kadar faiz batağına düşelermi? enflasyonlarını aşırı tetiklermi? vs.vs......yaptığı kıyaslamaya bak.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay