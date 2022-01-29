Arkasına Atatürk'ü aldı, salladıkça salladı!

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in Yeniçağ gazetesinde köşe kadılığı yapan Remzi Özdemir, yine topluma korku pompaladı. Özdemir, "Sıkıntılı günler geliyor dikkat" başlıklı yazısında öyle bir felaket tellallığına soyundu ki, okuyanların ağzını açık bıraktı. İşte o yazı:

"Önümüzdeki hafta ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Yıllık enflasyonun yüzde 40'a ulaşması bekleniyor.

(...)

Kısa vadede bizi ne bekliyor?

Öncelikle şu ana kadar yaşadığımız krizler tamamen önümüzdeki günlerde yaşayacağımız büyük krizin fragmanıydı diyebiliriz.

Biz o krizi yaşarken, henüz FED faiz kararı ortada yoktu. Doğalgaz krizi yoktu ve petrolün varili 50 doların altındaydı.

Bugün Türkiye, kendisini savuracak kusursuz bir fırtınaya doğru hızla ilerliyor. Bu fırtınadan kaçmamız mümkün mü?

Hayır! Artık o treni kaçırdık.

(...)

FED yani Amerikan Merkez Bankası mart ayından itibaren faiz artışına gidiyor. Amerika'da pandemi nedeniyle ortaya çıkan enflasyonu faiz ile düşürecekler. Yani bizdeki gibi saçma sapan faiz düşerse enflasyon düşer demiyorlar. Onlar iktisat ilminin gerektiği gibi yapıyorlar. Enflasyona karşı faiz silahını çekiyorlar. Bu tıpkı vücuda antibiyotik almak gibi. Elbette zararlı ama en azından sizin hayatınızı kurtarıyor.

Amerika'daki faiz artışı Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecektir. Bunu aylardır söylüyoruz. Şu ana kadar tedbir almayan tek ülke Türkiye. Tüm ülkeler faiz artırarak parasını koruma altına altı.

Bu Türkiye'de kur krizine neden olabilir.

İkinci kriz doğalgaz. (...)

Yine bir başka bizi vuracak kriz petrol. (...)"