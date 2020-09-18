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Spor Arkas Spor, yarın Ziraat Bankkart'ı konuk edecek
Spor

Arkas Spor, yarın Ziraat Bankkart'ı konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:31:31 -
Arkas Spor, yarın Ziraat Bankkart'ı konuk edecek

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 3. hafta mücadelesinde yarın Ziraat Bankkart'la İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, ilk haftaki Galatasaray HDI Sigorta mağlubiyetinin ardından hafta içinde Afyon Belediye Yüntaş'ı yendiklerini belirtti.

Yarın Ziraat Bankkart maçına da galibiyet için çıkacaklarını bildiren Özden, "Afyonkarahisar'dan aldığımız galibiyeti Ziraat Bankkart’ı mağlup ederek süslemek ve üst üste 2. galibiyetimizi almak istiyoruz. Oyuncularımıza olan güvenimiz tam” dedi.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş mücadelesi yarın saat 15.00’te başlayacak.

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