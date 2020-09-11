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Spor Arkas Spor, Efeler Ligi'ne Galatasaray HDI Sigorta maçıyla başlayacak
Spor

Arkas Spor, Efeler Ligi'ne Galatasaray HDI Sigorta maçıyla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:45:39 -
Arkas Spor, Efeler Ligi'ne Galatasaray HDI Sigorta maçıyla başlayacak

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonu ilk maçında 13 Eylül Pazar günü Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydetti.

Bu dönemi iyi bir şekilde sezona yansıtmayı hedeflediklerini kaydeden Özden, "Bu sezon Efeler Ligi’ndeki takım sayısı geçmiş yıllara göre çok ve bu yüzden daha fazla karşılaşmaya çıkacağız. Ekibimize güveniyoruz, rakibimizi mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta arasında 13 Eylül Pazar günü Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

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