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Spor Arkas Spor, Axa Sigorta Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak istiyor
Spor

Arkas Spor, Axa Sigorta Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak istiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:21:56 -
Arkas Spor, Axa Sigorta Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak istiyor

İZMİR (AA) - Axa Sigorta Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak olan Arkas Spor, kupayı İzmir'e getirmek istiyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, yarın saat 19.00'da Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda, Fenerbahçe HDI Sigorta ile yapacakları kupa maçı için hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Lig maratonu öncesinde Şampiyolar Kupası'nı kazanarak moral ve motivasyonlarını yükseltmek istediklerini kaydeden Özden, "Yeni sezon öncesi İzmir'de düzenlenen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda birinci olduk. Ardından AXA Sigorta Kupa Voley'de iki galibiyet elde ederek çeyrek finale yükseldik. Şimdi sırada AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası var. Bu önemli ve anlamlı kupayı Bursa'da kaldırıp İzmir'e mutlu dönmek istiyoruz." diye konuştu.

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