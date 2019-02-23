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Arkadaşlarıyla kampa giden 20 yaşındaki genç, boğularak can verdi

Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı’na arkadaşlarıyla beraber kamp kuran 20 yaşındaki genç, yanlarında getirdikleri botun sulara kapılması nedeniyle boğularak yaşamını yitirdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:23
Arkadaşlarıyla kampa giden 20 yaşındaki genç, boğularak can verdi

Kayseri’de arkadaşları ile beraber kamp kurdukları Yamula Barajı’nda, suya kapılan botu kurtarmak için baraja giren 20 yaşında genç boğularak hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı’na arkadaşlarıyla beraber kamp kuran Ahmet Yasin Y. (20) yanlarındaki getirdikleri bot suya kapılarak uzaklaştı. Botu kurtarmak için suya giren Ahmet Yasin Y., bir süre sonra gözden uzaklaştı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, balık adamlarda genci aramak için botla baraja girdi. Ahmet Yasin Y.’nin cenazesi, kısa bir süre sonra bulunarak barajdan çıkarıldı.

Bu sırada Ahmet Yasin Y.’nin arkadaşları da gözyaşı döktü.

Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:23
  1. Kayseri
  2. Kocasinan İlçesi
  3. yamula barajı
  4. boğulma vakaları

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