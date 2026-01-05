Arkadaşlarıyla ava gitti, cenazesi döndü

Oğuzhan Karagöz, Ahmet G. ve Hüseyin Can Ç., avlanmak üzere Antalya'nın Aksu ilçesindeki Karaöz Mahallesi kırsalına gitti. Avın ardından araca dönmek üzere yola çıkan üç arkadaştan Ahmet G., av tüfeğini omzuna aldığı esnada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, birkaç metre gerisinde bulunan Oğuzhan Karagöz'ün karın bölgesine isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oğuzhan Karagöz, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Oğuzhan Karagöz hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karagöz'ün evli olduğu ve 6 aylık bir bebeğinin bulunduğu öğrenildi.