Arkadaşını silahla vurdu: 1 ağır yaralı

Olay, Esenyurt Akşemseddin Mahallesi 221 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 KVN 774 plakalı araçta yolculuk yapan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası ismi öğrenilemeyen şüpheli, beraberindeki silahı ateşleyerek otomobili kullanan Hüseyin Murat Ekinci’yi yaraladı. Açılan ateş sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Ekinci, duvara çarparak durdu. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekinci’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından Ekinci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinden kaçan şüphelinin karakola giderek teslim olduğu belirtildi.

Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevrede uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hasar alan araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA