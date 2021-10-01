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Yerel Arkadaşını öldüren sanık 18 yıl hapis cezası aldı
Yerel

Arkadaşını öldüren sanık 18 yıl hapis cezası aldı

Bursa'da tartıştığı arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 14:16:00 -
Arkadaşını öldüren sanık 18 yıl hapis cezası aldı

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Musa Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile maktul Arif E'nin ailesi salonda hazır bulundu.

Musa Ö, savunmasında, olay günü arkadaşı Arif E'ye, aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendisini korumak için tüfekle ateş ettiğini öne sürdü. Sanık, pişman olduğunu dile getirdi.

Maktulün anne ve babası ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasında "haksız tahrik indirimi" uyguladı. Sanık Musa Ö'ye 18 yıl hapis cezası verildi.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ocak ayında Musa Ö, iş yerinde tartıştığı arkadaşı Arif E'yi tüfekle öldürmüştü.

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