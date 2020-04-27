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Aktüel

Arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçaklayarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

2020-04-27 15:31:09 -
Arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçaklayarak yaralayan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesi Santral sokakta 4 arkadaşın arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında S.M., G.G. ve G.G.Ü. çıkan tartışmada yanlarında bulunan arkadaşları M.Ö.’yü göğsünden bıçaklayıp gasp etti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden G.G.Ü. alkolünde etkisiyle arkadaşını göğsünden bıçakladığını itiraf etti.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.M. ve G.G.’ye adli işlem yapılırken arkadaşını bıçakla yaralayan G.G.Ü. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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