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Spor "Arkadaşına yumruk at, gel Galatasaray'a kaptan ol!"
Spor

"Arkadaşına yumruk at, gel Galatasaray'a kaptan ol!"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Olcan Adın sarı-kırmızılı takımın Konyaspor deplasmanında sahaya kaptan olarak çıkan Marcao'yu sert sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 12:38:00 -
"Arkadaşına yumruk at, gel Galatasaray'a kaptan ol!"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Olcan Adın sarı-kırmızılı takımın Konyaspor deplasmanında sahaya kaptan olarak çıkan Marcao'yu sert sözlerle eleştirdi.

Süper Lig 'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken ilk yarı yeşil beyazlı takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Konyaspor'un gollerini Ahmed Hasan ve Rahmanovic attı.

"NE GÜZEL DÜNYA YA"

Konyaspor maçında sahaya kaptan olarak çıkan Brezilyalı futbolcu Marcao'ya Galatasaray'ın eski futbolcusu Olcan Adın sert bir eleştiri yaptı.

Adın "Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at. Sahada bütün pislikleri yap. Gel Galatasaray'a kaptan ol. Ne güzel dünya ya!" dedi.

Brezilyalı futbolcu saha ortasında tartıştığı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklamış daha sonra ise Fatih Terim döneminde kadro dışı kaldıktan sonra sürpriz bir şekilde affedilmişti.

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