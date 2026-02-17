4 yılda tam 84 maç mı? El Bilal Toure'nin sakatlık geçmişi göz korkutucu
Beşiktaş'ın Malili hücumcusu El Bilal Toure yine sakatlık problemi yaşamıştı. 24 yaşındaki futbolcunun bu sezon öncesindeki 4 yılda kaçırdığı maç sayısı tam 84!
Beşiktaş'ın Malili hücumcusu El Bilal Toure yine sakatlık problemi yaşamıştı. 24 yaşındaki futbolcunun bu sezon öncesindeki 4 yılda kaçırdığı maç sayısı tam 84!
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.
Malili yıldızın yaklaşık 1 ay forma giymesi beklenmiyor. Bu süreçte Göztepe, Kocaelispor, Rizespor (Kupa), Galatasaray ve Gençlerbirliği karşılaşmaları oynanacak. Aslında El Bilal Toure'nin sakatlık geçmişi, bugün yaşananların bir habercisi niteliğindeydi...
1.85 boyundaki futbolcunun son 4 sezonda sakatlığı sebebiyle kaçırdığı maç sayıları şöyle: 2021-2022: 11 2022-2023: 13 2023-2024: 32 2024-2025: 28 Toplam: 84 maç
Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, bu sezon ise 3 karşılaşmada çeşitli problemler sebebiyle sahaya çıkamamıştı. Son sakatlığıyla birlikte kaçırdığı maç sayısı da doğal olarak artacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23