  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Burcu Köksal’ın maaş balonu patladı! Belediye personelini kandırmış Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin” Umut hakkı kesin hak değil hukuki bir imkandır Trump’tan Guthrie ailesine 'İdam' sözü: İçeride adalet, dışarıda sömürü! 8 İlde eş zamanlı operasyon! "Garson"dan o FETÖ’cülere ulaşıldı Türkiye yeni güne iki büyük operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var Uluslararası İstikrar Gücü ile Gazze'ye asker göndermeyi planlıyor Asker gönderecek ilk arap ülkesi Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı Son dakika: Futbol kulübüne el konuldu 17 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Aktüel Clinton, ABD Başkanını belgeleri "örtbas etmekle" suçladı Trump Epstein’in üstünü örtüyor
Aktüel

Clinton, ABD Başkanını belgeleri "örtbas etmekle" suçladı Trump Epstein’in üstünü örtüyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Clinton, ABD Başkanını belgeleri "örtbas etmekle" suçladı Trump Epstein’in üstünü örtüyor

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Başkan Donald Trump yönetimini, ülkede reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgeleri örtbas etmekle suçladı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Başkan Donald Trump yönetimini, ülkede reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgeleri örtbas etmekle suçladı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BBC'ye verdiği mülakatta Epstein belgelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump yönetimini belgeleri "örtbas etmekle" suçlayan Clinton, belgelerin açıklanması çağrısında bulundu. Clinton, "(Trump yönetimi) Ağırdan alıyor." dedi.

Clinton, Eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in unvanları alınan oğlu Andrew Mountbatten-Windsor'un Kongre komitesi karşısına çıkması gerektiğini söyleyerek "Bence istenen herkes ifade vermeli." diye konuştu.

Kendisinin Epstein ile daha önce tanışmadığını ve bağlantıları olmadığını savunan Clinton, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile birkaç etkinlikte bir araya geldiği bilgisini verdi.

Clinton, eşi eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Kongreye ifade vereceklerini ancak bu sürecin kamuya açık olmasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Hillary Clinton'ın 26 Şubat'ta, Bill Clinton'ın ise 27 Şubat'ta Kongre Komitesine ifade vermesi bekleniyor.

Mountbatten-Windsor'un Epstein'la yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış ve Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına "York Dükü" dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak 2025'in son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde İngiltere Kralı 3. Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Bill Clinton ve eşine, Epstein soruşturması şoku
Bill Clinton ve eşine, Epstein soruşturması şoku

Dünya

Bill Clinton ve eşine, Epstein soruşturması şoku

Bakanlıktan 6 sayfalık itiraf raporu: Epstein sansürlerinin perde arkası aralandı!
Bakanlıktan 6 sayfalık itiraf raporu: Epstein sansürlerinin perde arkası aralandı!

Dünya

Bakanlıktan 6 sayfalık itiraf raporu: Epstein sansürlerinin perde arkası aralandı!

Adalet Bakanı, Epstein listesini gönderdi! Kıyamet koptu
Adalet Bakanı, Epstein listesini gönderdi! Kıyamet koptu

Dünya

Adalet Bakanı, Epstein listesini gönderdi! Kıyamet koptu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

İkiside birbirini suçluyor uyanıklar eeeee bir uydu yayınları aileyi bozucu yayınları ne zaman kapatılacak N ile başlayan o yayın başında Ted isimli şahıs var diyor ki aileler izletmesin ulan aileyi parçalayıcı yayın yapan ne varsa kapatılmalı o kadar

Hun imparatoru Attila

Uluslararası mahkeme kurulmalı bu epstein ile iltisaklı kim varsa cezalandırılması gerekir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23