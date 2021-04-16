Arka Sokaklar dizisi dini değerleri ayaklar altına aldı! RTÜK affetmedi

Arka Sokaklar dizisinde yayınlanan bir sahnede terörist bir sanığın Şeyh’im dediği bir adamla olan diyaloğu halkın tepkisini çekti. Allah’ın ayetlerini kullanarak işlediği suçları haklı göstermeye çalışması RTÜK’ün de dikkatinden kaçmadı.

Dizide Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinin dizide terör örgütü lideri tarafından “anlamından koparılarak tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı” tespit edilerek ceza verildi.

Avukatlar tarafından bu sahne nedeniyle ciddi şekilde eleştiri alan dizinin manevi değerlere aykırılık teşkil eden sahneler olduğu ve şiddet görüntülerine yer verildiği ile ilgili şikayetler de arttı.

Hazırlanan raporda “İslami hassasiyetleri dikkate almayan ilgili sahnenin toplumsal değerleri hiçe saydığını, kullanılan ifadelerin amacını aşarak Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğunu” ifade edilerek yaptırım uygulaması tavsiye edildi.

Uzman raporunu “yerinde” bulan Üst Kurul, yayın ilkelerinin ihlal edildiğine karar vererek yayıncı kuruluş Kanal D hakkında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.



