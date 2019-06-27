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Arka Plan Fotoğraf Sergisi’ne yoğun ilgi

Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin düzenlediği temel fotoğrafçılık seminerleri sonrasında katılımcıların çektiği fotoğraflardan oluşan sergi büyük ilgi ve coşkuyla açıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:09
Arka Plan Fotoğraf Sergisi’ne yoğun ilgi

Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin düzenlediği temel fotoğrafçılık seminerleri sonrasında katılımcıların çektiği fotoğraflardan oluşan sergi büyük ilgi ve coşkuyla açıldı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Fuaye Salonu’nda gerçekleştirilen fotoğraf sergisinde 13 katılımcının çektiği toplamda 46 eser fotoğraf severlerle buluştu. Başlangıç seviyesi temel fotoğrafçılık seminerlerinin verildiği kurslar sonrasında katılımcılar tarafından çekilmiş fotoğraflar sergide boy gösterdi. Eserler gezilirken fotoğraf sahipleri eserlerinin hikayesini aktardı. Fotoğraf teması kısıtlanmayan sergide her türden esere yer verildi. Fotoğrafların tek tek incelenmesinin ardından sertifika dağıtım törenine geçildi. Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı A. Niyazi Sertkalaycı, temel fotoğrafçılık eğitimlerine katılanlara sertifikalarını takdim etti.



Fotoğraf sanatına yoğun ilgi


Çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçıyı ağırlayan sergiye gösterilen ilgi yüzleri güldürdü. Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği sergiye anneler ve babalar bebekleriyle geldi. Sergiye AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, eski CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü M. Feramuz Ayan, TFSF Başkanı Sefa Ulukan, İHA Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı A. Niyazi Sertkalaycı ve eski AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Kasım Pamuk katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:09
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. fotoğrafçılık

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