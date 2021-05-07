Arka adalesinde ödem tespit edilen futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş Kulübü, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Bernard Mensah'ın arka adalesinde ödem tespit edildiğini bildirdi.
Beşiktaş, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Bernard Mensah'ın arka adalesinde ödem tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ödem tespit edilmiştir. Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.