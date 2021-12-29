  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Arjantin'den yangına müdahale eden helikopter düştü
Dünya

Arjantin'den yangına müdahale eden helikopter düştü

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde orman yangınlarına müdahale eden bir helikopterin düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 20:08:00 -
Arjantin'den yangına müdahale eden helikopter düştü

Arjantin basınında çıkan habere göre, Patagonya bölgesinde bulunan Neuquen eyaletine bağlı Alumine bölgesinde, orman yangınlarına müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu helikopterde bulunan pilot ve teknisyen yaşamını yitirdi.

Neuquen eyalet yönetimi tarafından yangınla mücadele için kiralanan helikopterin düşmesi nedeninin henüz tespit edilemediği ve kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquen ve Formosa eyaletlerinde çıkan orman yangınlarının saatte 50 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar nedeniyle yayılmasından endişe ediliyor.

Neuquen eyaletinde aralık ayının ortalarında yıldırım düşmesi nedeniyle başladığı belirtilen orman yangının 4 bin hektarlık bir alanı tahrip ettiği tahmin ediliyor.

Arjantin Çevre Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı başlangıcından aralık ayının başına kadar orman yangınları ülkede 300 bin hektardan fazla alana yayıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay