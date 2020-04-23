Arjantin'deki Müslümanlar ramazanı karantinada karşılayacak

BUENOS AIRES (AA) - MUHAMMED EMİN CANİK - Güney Amerika ülkesi Arjantin'de Müslümanlar, ramazan ayını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı uygulanan karantinanın gölgesinde karşılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının Arjantin Temsilcisi Şükrü Çetin, nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, halkın yaklaşık yüzde 1'ini oluşturan Müslümanların ramazan hazırlıklarına ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Çetin, salgın nedeniyle ramazan etkinliklerinin gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, camilerin kapanması dolayısıyla Müslümanların buralarda toplu ibadet yapamayacaklarını söyledi.

Buna karşın salgının insani yardımların önüne geçmediğine vurgu yapan Çetin, "Diyanet olarak İslam Merkezi ile bu yıl da zor durumda olan Müslümanlar için gıda yardımı çalışmamız olacak. Allah'ın izniyle Türkiye'deki bağışçılarımız vasıtasıyla buradaki Müslümanların bir nebze yanında olmaya çalışacağız. Toplu iftar hazırlığı yapmıştık ancak salgın yüzünden bunu durdurduk." diye konuştu.

Çetin, bu kapsamda yaklaşık 600 yardım paketi dağıtılacağı bilgisini paylaşarak, "Biz bu yardımları Türkiye'nin hediyesi olarak takdim ediyoruz ve gözlerinin gülmesi, milletimiz için dua almamız bize en büyük sevinç kaynağı. Bu yardımlar Türkiye'nin olumlu bir şekilde tanınmasına, ülkemize karşı sevgi ve muhabbet beslenmesine vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

- 7 bin 500 meal ve dini içerikli kitap yolda

Diyanet Temsilcisi Çetin, Arjantin'de Müslümanların dini kaynaklara ulaşmakta sıkıntı yaşadığına dikkati çekti.

Diyanetin bu konuda çalışma yaptığını belirten Çetin, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın İspanyolca neşrettiği Kur'an-ı Kerim meali ve diğer kaynaklar, buradaki Müslümanlara hediye edilmek üzere yola çıktı. İnşallah 7 bin 500 kitap mayıs başında Arjantin'e ulaşacak ve sağlıklı dini kaynakların Müslümanlara ulaşması ülkemizin bir hediyesi olacak." diye konuştu.

- Salgın günlerinde "online zikir"

Çetin, Arjantin'de Türkiye kaynaklı tasavvufi tarikatların varlığına dikkati çekti.

Müslümanların bir araya gelememesinin zikir yapmaya engel olmadığına vurgu yapan Çetin, "Bu toplulukların haftalık yaptığı zikirler var. Camiye ve dergahlara gidemedikleri için dervişler zikirlerini 'online' olarak sosyal medya üzerinden gerçekleştiriyor." dedi.

Çetin, ülkede baskın kültürün İslam kültürü olmadığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Burada Müslümanlar günlük hayatta bireysel yaşıyor ancak cuma namazlarında bir araya gelip sosyalleşebiliyor. Karantina ilk ilan edildiğinde, insanlar camilerin kapatılmasını normal karşıladı ama bir ay geçti. Şu an hangi Müslümanla görüşsem camiyi, diğer Müslümanlarla buluşmayı özlediğini söylüyor."

Arjantin'de Müslümanların olumlu bir imaja sahip olduğunu aktaran Çetin, "Müslümanlar karantinaya, devletin aldığı kararlara riayet ediyor. Bu sebeple ülke genelinde Müslümanların imajı gayet olumlu. Salgına sebep olmanın kul hakkı olduğunu bilen Müslümanların hassasiyeti takdir edilecek durumda." ifadelerini kullandı.