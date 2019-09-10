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Arjantin'de greve giden sendikalardan eylem

Ülkede greve giden bazı sendikalar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

10 Eylül 2019 Salı 22:44
Arjantin'de greve giden sendikalardan eylem

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de greve giden bazı sendikalar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı.

Devlet Çalışanları Birliği (ATE) ve Arjantin İşçi Merkezi'nin (CTA) ülke çapında bugün için yaptığı grev çağrısının ardından başkent Buenos Aires'te yüzlerce kişi daha iyi çalışma şartları talebiyle gösteri düzenledi.

Şehrin merkezindeki Obelisco dikilitaşında toplanan göstericiler, devlet başkanlığı binası yakınındaki Mayıs Meydanı'na yürüdü.

Hükümet zammını yetersiz bulan göstericiler, ülkede "paritarias" olarak bilinen, hükümetle sendikalar arasında maaşlar, çalışma şartları ve saatleri gibi konuların konuşulduğu, toplu sözleşmelerin yenilendiği özel komisyonların, bir an önce kurulmasını ve işten çıkarılanların tekrar işe alınmasını talep etti.

ATE Genel Sekreteri ve CTA Sekreter Yardımcısı Hugo Godoy, ülkenin içinde bulunduğu durumu "sosyal felaket" olarak nitelendirerek, bu duruma hükümetin neden olduğunu söyledi.

Ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilere, eğitim ve sağlık sektöründen sendikalar da destek verdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 22:44
  1. Arjantin İşçi Merkezi'nin (CTA)
  2. Arjantin'de hükümet karşıtı gösteri
  3. Devlet Çalışanları Birliği (ATE)

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