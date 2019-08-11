Arjantin'de bayram namazı

Arjantin'de bayram namazı11 Ağustos 2019 Pazar 18:52
BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de yaşayan Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti.
Ülkenin başkenti Buenos Aires'teki Al Ahmad Camisi'nde farklı etnik kökenlerden 300'den fazla Müslüman bayram namazı kıldı.
Namazın ardından okunan hutbede, İmam Muhammad Zaher Alnajjar, kurban kesmenin önemine değinerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.
Hutbe sonrasında İslam aleminin birliği ve barışı için dua edildi.
Bu arada, Arjantin İslam Merkezi (CIRA) bayramlaşma töreninin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.
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