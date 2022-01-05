Arjantin'de ağır bilanço

Arjantin resmi haber ajansı Telam'da yer alan habere göre, Chubut eyaleti Sivil Savunma Müdürü Jose Mazzei, Puerto Madryn yakınlarında 4 gündür etkili olan orman yangınında tahminen 80-90 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü duyurdu.

Yangın nedeniyle çok fazla toz bulutunun oluştuğunu ve değerlendirme aşamasında olduklarını belirten Mazzei, bölgede gece etkili olan rüzgar nedeniyle "en kötü" hava şartlarının atlatıldığını kaydetti.

Puerto Madryn Gönüllü İtfaiyecileri İkinci Şefi Ricardo Saavedra da bölgede bugün aktif yangın görülmediğini ancak yangının yeniden başlaması ihtimaline karşı önlem almak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, ülkenin güneyindeki Neuquen, Chubut, Río Negro eyaletleri ile kuzeyindeki Salta eyaletinde aktif orman yangınları devam ediyor.

Ülkede 2021'de orman yangınları nedeniyle 300 bin hektardan fazla alan tahrip oldu.