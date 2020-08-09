  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları

Şili'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 10 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 03:24:11 -
Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 113 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 113 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 523'e, vaka sayısı da 6 bin 134 artarak 241 bin 811’e yükseldi.

Yeni vakaların 4 bin 53'ü Buenos Aires eyaletinde, 966'sı Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu Buenos Aires eyaleti 148 bin 360 vaka, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 69 bin 183 vaka ile ülkede salgından en çok etkilenen yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina 16 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Son günlerde vakaların hızla artışına sebep gösterilen ev ziyaretleri ülke çapında yasaklanmıştı.

- Şili'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 10 bini aştı

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 53 artarak 10 bin 11'e, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 201 artarak 371 bin 23'e çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 261 bin 361 vaka ve 7 bin 871 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 344 bin 133, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1305, durumu kritik olanların sayısı ise 217 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 9'uncu ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 812 bin 89 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj
Medya

Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında, başörtülü bir kadın üzerinden sapkın LGBT’lerin propagandası yapıldı...
Ahmet Hakan'dan olay 'dolar' yorumu
Gündem

Ahmet Hakan'dan olay 'dolar' yorumu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, doların yükselişinden medet uman muhalefete tepki gösterdi.

İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?
Teknoloji

İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi sekteye uğrayan Altay Tankı'nda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Güney Kore'nin kendi K2 Black Pan..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı