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Spor Arjantin Milli Takımı’yla son antrenmanına çıktı! Messi için bir devrin sonu
Spor

Arjantin Milli Takımı’yla son antrenmanına çıktı! Messi için bir devrin sonu

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Arjantinli yıldız Messi, daha önce açıkladığı milli takım kariyerini noktalama kararının ardından son kez antrenman sahasına çıktı.

Arjantin futbolunda tarihi bir dönem kapanıyor. Milli formayla 207 maça çıkıp 125 gol atan Lionel Messi, yıllarca başarıdan başarıya koştuğu milli takımla son antrenmanını gerçekleştirdi.  Milli takım kariyerini sonlandırma kararını daha önce açıklayan 39 yaşındaki futbolcu, Arjantin'in Ezeiza kentinde, kendi adını taşıyan tesislerde antrenman yaptı. 

Messi, İspanyol takımını satın aldı
Messi, İspanyol takımını satın aldı

Spor

Messi, İspanyol takımını satın aldı

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Yorumlar

Blondepate

Yahudi aşığı karakter yoksunu birisi idi....
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