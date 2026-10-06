Arjantin Milli Takımı’yla son antrenmanına çıktı! Messi için bir devrin sonu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arjantinli yıldız Messi, daha önce açıkladığı milli takım kariyerini noktalama kararının ardından son kez antrenman sahasına çıktı.
Arjantin futbolunda tarihi bir dönem kapanıyor. Milli formayla 207 maça çıkıp 125 gol atan Lionel Messi, yıllarca başarıdan başarıya koştuğu milli takımla son antrenmanını gerçekleştirdi. Milli takım kariyerini sonlandırma kararını daha önce açıklayan 39 yaşındaki futbolcu, Arjantin'in Ezeiza kentinde, kendi adını taşıyan tesislerde antrenman yaptı.