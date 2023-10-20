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Spor Arjantin Milli Takımı'nın gözde oyuncusuna 2 yıl men şoku!
Spor

Arjantin Milli Takımı'nın gözde oyuncusuna 2 yıl men şoku!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 20:31:00 - 2023-10-20 20:32:56
Arjantin Milli Takımı'nın gözde oyuncusuna 2 yıl men şoku!

Tecrübeli kanat oyuncusu Papu Gomez, doping sebebiyle futboldan 2 yıl men edildi.

Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edilen 35 yaşındaki oyuncu, iki yıl futboldan men edildi.

Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubu içen Arjantinli futbolcu, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın, transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Papu Gomez eylül ayında İtalyan ekibi Monza ile sözleşme imzalamıştı.

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