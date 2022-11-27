  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arjantin ilk galibiyetini aldı
Spor

Arjantin ilk galibiyetini aldı

2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 yendi ve turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Lionel Messi, 1 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 12:34:00 -
Arjantin ilk galibiyetini aldı

Lusail Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan kritik müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Arjantin, 64. dakikada Lionel Messi'nin golü ile maçta öne geçti. Angel Di Maria'nın pasıyla topla buluşan Lionel Messi'nin, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Guillermo Ochoa'nın solundan köşede ağlarla buluştu.

 Fransa, Mbappe ile bileti kaptı

 87. dakikada Tangocular, Enzo Fernandez'in harika golüyle farkı ikiye çıkardı. Lionel Messi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Enzo Fernandez'in sol çaprazdan yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak Guillermo Ochoa'nın solundan uzak köşede ağlarla buluştu: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-0 galip ayrılan Messi'li Arjantin, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

 36 maçlık yenilmezlik serisini Suudi Arabistan bozmuştu

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, gruptaki son mücadelesinde Robert Lewandowski'li Polonya ile kozlarını paylaşacak.

Grupta Polanya'nın 4, Arjantin ve Suudi Arabistan'ın 3'er, Meksika'nın 1 puanı bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23