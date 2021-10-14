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Dünya Arjantin hükümeti gıda fiyatlarına müdahale etti
Dünya

Arjantin hükümeti gıda fiyatlarına müdahale etti

Arjantin hükümeti enflasyonla mücadele amacıyla 1247 kalem gıda ve hane halkı ürününde fiyatları 90 gün boyunca dondurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:14:00 -
Arjantin hükümeti gıda fiyatlarına müdahale etti

Arjantin hükümeti çarşamba günü yaptığı açıklamada, gelecek ay gerçekleştirilecek kongre seçimleri yaklaşırken, enflasyonla mücadele amacıyla perakendeciler ile bin 247 kalem gıda ve hane halkı ürününde fiyatların 90 gün boyunca dondurulması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Arjantin’de tüketici fiyatları, ekonominin uzun bir resesyondan çıkması ile birlikte yıllık yaklaşık yüzde 50 seviyesinde artıyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre; Arjantin İç Ticaret Bakanı Roberto Feletti, programı duyururken yaptığı açıklamada, “Topu durdurmamız gerekiyor. Böylelikle gıda, ücretlilerin alım gücünü sınırlamaya devam etmeyecek. Temel gıda sepeti Aralık 2019’da ortalama ücretin yüzde 9’una denk geliyordu. Şimdi bu pay yüzde 11” dedi.

Fiyatların dondurulması tüketicilerin lehine, ancak bu adım perakendeciler arasında rahatsızlık yaratabilir.

Peronist hükümetin merkez sol başkanı Alberto Fernandez geçen ay gerçekleştirilen ön seçimde yenilgiye uğradı. Koalisyon hükümeti 14 Kasım’daki seçimde daha iyi bir performans göstermek istiyor

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