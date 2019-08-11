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Arjantin halkı ön seçimler için sandık başında

Arjantin halkı, "devlet başkanlığı seçimlerinin özeti" olarak görülen ön seçimler için oy kullanıyor- Seçimlerde ülke çapında yaklaşık 34 milyon kayıtlı seçmen sandık başına gidiyor

11 Ağustos 2019 Pazar 14:54
Arjantin halkı ön seçimler için sandık başında

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen, ekim ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılan ön seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Arjantin'de halk, 27 Ekim'de gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimine katılmasını istediği adayları belirlemek için ülke çapındaki ön seçimde oy kullanıyor.

Ön seçimde, siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturdukları koalisyonları genel seçimde temsil edecek başkan adayları belirleniyor.

Bulundukları koalisyondan birden fazla başkan ve başkan yardımcısı adayının katılabildiği ön seçimlerde, devlet başkanlığı seçiminde koalisyonun temsil etmek için adayların diğer adaylardan yüksek oy alması gerekiyor.

Bir koalisyon veya siyasi parti tarafından tek adayın ön seçimlere katılması durumunda, devlet başkanlığı seçiminde yarışabilmesi için en az yüzde 1,5 oranında oy alması gerekiyor.

Arjantin halkı seçimlerde, devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayı için de oy kullanıyor.

- Ön seçim neden önemli?

Siyasi partilerin ve koalisyonların birden fazla devlet başkanı adayını belirlemek için 2009'da oluşturulan ön seçim, devlet başkanlığı seçiminin özeti olarak görülüyor.

Ön seçim, siyasi tarafların seçim öncesi oy oranlarının tahmin edilebilmesini sağlayacak.

Arjantin halkı, bir koalisyonun ön seçimde alacağı oy miktarının başkanlık seçimlerinde de çok değişmeyeceğini düşünüyor.

- Yaklaşık 34 milyon kayıtlı seçmen

Nüfusu 45 milyona yaklaşan Arjantin'de, Ulusal Seçim Konseyi verilerine göre yaklaşık 34 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ön seçimlerde Buenos Aires Özerk Şehri ve ülkenin 23 eyaletinde, 15 bin okul ve seçim merkezinde oy kullanmak için yaklaşık 100 bin sandık kuruldu.

Yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona erecek oy verme işleminin güvenliğinden aralarında polis, jandarma ve silahlı kuvvetlerinin bulunduğu 90 bin güvenlik mensubu sorumlu olacak.

- Seçimlerde iki aday öne çıkıyor

Arjantin'de 10 adayın katıldığı ön seçimlerde Devlet Başkanı Mauricio Macri ve muhalefetin en güçlü ismi Alberto Fernandez öne çıkıyor.

Macri, liderliğini yaptığı Değişim İçin Bir arada Koalisyonundan (Juntos por el Cambio), Başkan Yardımcısı adayı Miguel Angel Pichetto ile seçimlere katılırken, Fernandez ise Başkan Yardımcısı adayı olarak eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner ile Herkesin Cephesi Koalisyonundan (Frente de Todos) seçim yarışına giriyor.

Seçim anketlerine göre muhalif Fernandez, Devlet Başkanı Macri'den az farkla da olsa önde görülüyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:54
  1. Arjantin'de ön seçimler
  2. paso

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