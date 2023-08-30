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Dünya Arjantin Ekonomi Bakanı ve Devlet Başkanı adayı Massa, Brezilya'yı ziyaret etti
Dünya

Arjantin Ekonomi Bakanı ve Devlet Başkanı adayı Massa, Brezilya'yı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-08-30 07:08:00 -
Arjantin Ekonomi Bakanı ve Devlet Başkanı adayı Massa, Brezilya'yı ziyaret etti

Arjantin Ekonomi Bakanı ve Devlet Başkanı adayı Sergio Massa, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Başkent Brasilia'da Lula da Silva tarafından kabul edilen Massa, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 22 Ağustos'ta düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde ülkesine desteği nedeniyle Brezilya'ya teşekkür etti.

Massa, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Arjantin ve Brezilya ticari ve kültürel açıdan ayrılmaz ortaklardır. Bizi en çok güçlendiren şey ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve ortak çalışma ruhudur. Bize gösterilen sevgi, saygı ve muameleye minnettarım." ifadesini kullandı.

Mevkidaşı Ekonomi Bakanı Fernando Haddad ile de bir araya gelen Massa'nın Brezilya'ya yapılması planlanan 600 milyon dolarlık ihracatın detaylarını ele aldığı bildirildi.

Ortak basın toplantısında konuşan Massa, ülkesinin Brezilya ile entegrasyon sürecine bir adım daha yaklaştığını söyledi.

Massa, iki ülke arasında otomotiv ve gıda sektörlerine yönelik yüksek düzeyde işbirliğinin kurulması için ortak bir mekanizma kurduklarını belirtti.
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Brezilya'nın otomotiv sektöründe ülkesine yaptığı 600 milyon dolarlık ithalatı hatırlatan Massa, aynı şekilde kendilerinin de benzer miktarda Brezilya'ya ihracat yapabileceğini gösteren bir potansiyel bulunduğunu ifade etti.

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