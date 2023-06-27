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Dünya Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ziyaret etti
Dünya

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-06-27 07:03:00 -
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ziyaret etti

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, komşu ülke Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya ziyarette bulundu.

Fernandez, mevkidaşı Lula da Silva tarafından Planalto Sarayı bahçesinde devlet töreniyle karşılandı.

Fernandez, Brezilya ile Arjantin arasındaki diplomatik ilişkilerin 200. yılı olması vesilesiyle bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, Lula da Silva'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

İki ülke ve iki halk arasındaki dostluğun altını çizen Fernandez, "Brezilya ve Arjantin, ayrılmayacak şekilde dünyaya geldiler." ifadesini kullandı.

Arjantin'in içinden geçtiği mali krize değinen Fernandez, Lula da Silva'ya hitaben, "Başı belada olan bir arkadaşın var, biri bu duruma düştüğünde destek için arkadaşına gider." şeklinde konuştu.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı. Lula da Silva, yabancılara verilen en yüksek hediye olan "Cruzeiro do Sul Nişanı'nı" Fernandez'e takdim etti.
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Bildiride, Brezilya'nın Arjantin'e siyasi ve ekonomik desteği yinelenerek, çeşitli sektörlerde ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik devan eden taahhütlerin önemi hatırlatıldı.

Arjantin ve Brezilya arasındaki görüşmelerde, finans, altyapı, ulaşım, enerji, madencilik, iletişim, bilim ve teknoloji, savunma, güvenlik, kültür, sağlık, spor ve turizm alanlarının ele alındığı ifade edildi.

Fernandez, Lula da Silva ile görüşmesinin ardından Senato Başkanı Rodrigo Pacheco ve Yüksek Mahkeme Başkanı Rosa Waber'e de resmi ziyaret gerçekleştirdi.

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