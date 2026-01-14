Arızalı kombi faciası: Anne ile kızı hayatını kaybetti! Cenazelerini çağırdıkları tamirci buldu
İzmir'in Dikili ilçesinde Suna Sarıyörük ile kızı Ebru Sarıyörük, evlerinde ölü bulundu. Anne-kızın cenazesini ise arızalı olan kombinin tamiri için çağırdıkları tamirci sayesinde buldu. Anne ile kızının kombiden sızan doğal gazdan zehirlendikleri üzerinde duruluyor.
İzmir’in Dikili ilçesinde Suna Sarıyörük ile kızı Ebru Sarıyörük'ün evlerindeki kombi arızalandı. Pazartesi günü arıza için iki kez eve gelen servis görevlisi, kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenerek komşulardan yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, anne ve kızın cansız bedenleriyle karşılaştı.
Cumartesi günü servis çağıran anne-kızın pazar günü kombiden sızan doğal gazdan zehirlenip, öldükleri üzerinde duruluyor. Anne-kızın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Aydın'ın İncirliova ilçesinde bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.