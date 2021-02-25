Aritmetik ortalama nasıl hesaplanır? Aritmetik ortalama bulma

Toplama, çıkarma, bölme ve çarpmayı öğrendikten sonra hesaplaması oldukça basit olan aritmetik ortalama nasıl bulunur? Yaş ortalamasını bulmak, gelir – gider ortalamalarını hesaplama gibi işlemlerde kullandığımız aritmetik ortalama nasıl hesaplanır?

Aritmetik ortalama nedir?

Aritmetik ortalama, en temel tanımı ile bir sayı dizisi içinde bulunan tüm elemanların toplamının, eleman sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıya denilir.

Aritmetik ortalama nasıl hesaplanır?

Aritmetik ortalama hesaplayabilmek için öncelikle en az iki sayının elde olması gerekir. Birkaç sayının toplanmasından sonra ortaya çıkan sonuç, kaç adet sayı varsa o sayıya bölünür ve aritmetik ortalama hesaplanmış olur.

Mesela; 1’den 10’a kadar olan tüm sayıların aritmetik ortalaması hesaplanması için 1’den 10’a kadar olan sayılar toplanır. 1’den 10’a kadar olan sayıların toplamı 55’tir. Şimdi ise 55’i; 1’den 10’a kadar olan 10 sayıya bölünmesiyle aritmetik ortalama bulunur. 55 toplamı 10’a bölünür ve aritmetik ortalama 5,5 olarak bulunur.