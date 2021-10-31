Arınç'tan mikserliğe devam

Her konuşmasıyla sol medyaya malzeme veren Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yine AK Parti’yi karıştıracak açıklamalar yaptı. Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya gelen Arınç, bir yandan "Hâlâ AK Partiliyim, bir yere gitmiş değilim" derken, diğer yandan ise nifak kokan cümleler kurmayı ihmal etmedi. “AK Parti şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz” sözleriyle aklı sıra partide şu an görev yapan isimlerin yetersiz olduğunu ima eden Eski TBMM Başkanı, "Yaptıklarımla iftihar ediyorum" sözleriyle de enaniyette zirve yaptı.

Davutoğlu ve Babacan hakaret etmiş

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Devran kitabının okunmasını önerdiği için kendisine neden çok kızıldığını anlamadığını söyleyerek anlaşılmaz bir açıklamaya imza atan Arınç, Deva ve Gelecek partileriyle ilgili de şu inandırıcı olmayan cümleleri kurdu: “Gittim görüştüm kendileriyle. Bana da çok şeyler söylediler, hakaret ettiler, tecrit ettiler. ‘Kenara çekilebilirsiniz, parti kurarsanız AK Parti’ye zarar verirsiniz’ dedim. ‘Acınızı içinize atın’ dedim. Hatta sonra ‘hayırlı olsun’ bile demedim.”