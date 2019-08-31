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Arıl’daki 84 bin 750 fidan gelecek nesiller için büyütülüyor

Şehitkamil Belediyesinin “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması için Arıl Mahallesinde toplam 5 etapta 1 milyon 49 bin metrekare alan üzerine diktiği 84 bin 750 fidan büyütülmeye devam ediyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:26
Arıl’daki 84 bin 750 fidan gelecek nesiller için büyütülüyor

Şehitkamil Belediyesinin “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması için Arıl Mahallesinde toplam 5 etapta 1 milyon 49 bin metrekare alan üzerine diktiği 84 bin 750 fidan büyütülmeye devam ediyor.


Doğaya ve yeşile büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, gelecek nesiller için daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” fidan dikme projesini ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde her yıl iki farklı ayda gerçekleştirmeye devam ediyor. Toplam 18. etapla birlikte 1 milyon 924 bin 722 metrekare alanda 175 bin 263 fidanı toprakla buluşturan Şehitkamil Belediyesi, bu etapların son 5’ini Arıl Mahallesi’nde oluşturdu. Şehitkamil Belediyesi, sadece Arıl Mahallesinde 1 milyon 49 bin metrekare alan üzerine 84 bin 750 fidan dikti.


Fidan dikiminden sonra oluşturulan orman, çitle çevrilerek 2 yıl boyunca sulama ve bakım çalışmaları yapılıyor. Şehitkamil Belediyesinin bugüne kadar dikmiş olduğu fidanların tutma oranı yüzde 95 iken, dikilen fidanların türü de çeşitlilik gösteriyor. Yaban hayatının korunmasına da katkı sağlayan ormanlar, dikilen meyve veren ağaçlarla özellikle kuşların beslenmesine büyük fayda sağlıyor.


Belediyemiz, 2 yıldır bakım ve sulamasını dört dörtlük yapıyor


Büyük bir heyecanla dikilen fidanların büyümesini beklediklerini dile getiren Aşağı Arıl Mahallesi Ali Rıza Karakuş, “Öncelikle mahallemize böylesine anlamlı bir hizmeti kazandıran Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyorum. Yıllardan beridir boş durumda bulunan bu arazilerimizi Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında 5 etaptan oluşan ormana dönüştürdü. Mahalle sakinlerimizin bu ormanlarımızdan ziyadesiyle faydalanacağına inanıyorum. Heyecanla fidanların büyümesini bekliyoruz. Yıllardan beridir boş arazi durumunda olan bu arazilerimize çam fidanı dikildi, zeytin fidanı dikildi. İleri ki zamanlarda bu zeytin fidanlarımız, zeytin verdiği zaman mahalle sakinlerimiz, dar gelirli ailelerimiz gelip buradan zeytin toplayacak. Çam alanlarımız yağışı çekecek ve faydasını göreceğiz. Şehitkamil Belediyemiz, dikmiş oldukları bu fidanları başı boş bırakmayarak, 2 yıldır bakım ve sulamasını da dört dörtlük yapıyor. Arıl Mahallesi olarak bizler bunların hep farkındayız. Şu an ekipler tarafından fidanların bakımını yapılıyor, sulaması yapılıyor. Bizler de mahalle sakinleri olarak kurulan bu ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Ormanlarımızın bakımı konusunda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ormanların her zaman insanlarımız için yararlı olduğuna inanıyoruz. Yarın bu fidanlarımız büyüdüğü zaman vatandaşlarımız gelip bu ormanlarımızdan en iyi şekilde temiz hava soluyacak, pikniğini yapacak. Ben tekrar tekrar mahallemize kazandırılan bu ormanlarımızdan dolayı Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:26
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