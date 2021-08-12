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Yaşam Arılar bir eve saldırdı! 10 kişilik aile kabusu yaşadı
Yaşam

Arılar bir eve saldırdı! 10 kişilik aile kabusu yaşadı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 10 kişilik aile evlerinde arı saldırısına uğradı. 2'si çocuk biri itfaiye eri olmak üzere 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 16:09:00 - 2021-08-12 16:12:20
Arılar bir eve saldırdı! 10 kişilik aile kabusu yaşadı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve arılar saldırdı. Evdeki bir odada saklanan ve içeride mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma operasyonunda ise biri itfaiye eri, 2’si çocuk toplam 3 kişi arı sokması sonucu yaralandı.

Arılar eve saldırdı

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Alatlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.’nın evi yakınlarında bulunan kovandaki arıların saldırısına uğradı. Evde bulunan A.A. ve 9 kişi ise evin dış kapısının açılması ile birlikte içeriye giren arılardan saklanmak için bir odaya girdi. Odada mahsur kalan 10 kişilik aile, komşulardan yardım istedi.

2’si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Komşuların ihbarı üzerine ise olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi olay yerine gelen özel kıyafetli ve kasklı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evden çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında ise 2’si çocuk, biri itfaiye eri olmak üzere 3 kişi arı sokması nedeniyle yaralanarak, Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan itfaiye personeli ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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