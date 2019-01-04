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Arif Uğurlu kimdir | nerelidir?

31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti İzmir Kemalpaşa Belediyesi Başkan Adayı olacağı iddia edilen Arif Uğurlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Siyasi hayatına AK Parti Gençlik Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Arif Uğurlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti Kemalpaşa ilçe başkan adayı olarak gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. İşte Arif Uğurlu hakkında merak edilen detaylar...

04 Ocak 2019 Cuma 21:06
Arif Uğurlu kimdir | nerelidir?

31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti İzmir Kemalpaşa Belediyesi Başkan Adayı olacağı iddia edilen Arif Uğurlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Siyasi hayatına AK Parti Gençlik Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Arif Uğurlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti Kemalpaşa ilçe başkan adayı olarak gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. İşte Arif Uğurlu hakkında merak edilen detaylar...

Arif Uğurlu kimdir?

1977 Erzurum doğumlu olan Arif Uğurlu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Siyasi hayatına AK Parti Gençlik Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı.

Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinde bulundu. Halen İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi ve Kemalpaşa Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Mobilya ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Arif Uğurlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 21:06
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  • MilletMillet27 dk önce
    Badem bıyığı yok ya fetöcü mü acaba

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