Arıcıların hedefi 3 yılda Türkiye’nin arı sütünde dışa bağımlılığını kaldırmak

Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni projeleri ve arıcılara vereceği destekler ile yılda 20 ton arı sütü ithal eden Türkiye’nin arı sütü ihtiyacını karşılayabileceklerini söyledi.

Her yıl nisan-mayıs ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü; bal, polen ve propolisten daha fazla gelir sağlıyor. Arı sütü, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılırken, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması nedeniyle oldukça rağbet görüyor. Arı sütü ayrıca çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında yer alıyor. Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü, ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor.

Pandemi sürecinde devletin arıcıların yanında olduğunu ve üretimde hiçbir engelle karşılaşmadıklarını ifade eden Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, bakanlık tarafından yapılacak yeni projeler ile de arı sütü üretimine ağırlık vereceklerini belirterek açıklamalarda bulundu.

Korona virüsü kısıtlamasının olduğu günlerde bile arıcıların üretime devam ettiğini ifade eden Başkan Rasim Kaplan, “Bu pandemi sürecinde Türkiye’de tarım ve üretim ön plana çıktı. Sürecin yönetilmesinde tarım ve arıcılıkla uğraşan üreticiler korona virüsünden çok etkilenmedi. Üretime engel olacak hiçbir yasal engelle karşılaşmadık. Samsun özelinde alınan kararlarda da büyük kolaylık sağlandı. İlimiz ve il dışından gelen gezginci arıcılara kolaylıklar sağlandı. Bal üretimi ve kovan varlığı sayısında Çin dünya 1.’si, Türkiye ise dünya 2.’si olarak dikkat çekiyor. Şu anda arıcılarımız yaylalarda. Arıcılık faaliyetleri şu anda çok verimli şekilde yürütülüyor. Bu süreçte arıcılar faaliyetlerini çok rahat bir şekilde yürüttü. İlimizde bal peteği üretilmemesine rağmen yapılan kolaylık sayesinde bal peteği üretilen illerden arıcılarımıza bal peteği ulaştırıldı. Arıcılık malzemeleri satış yapılan yerlere eksiksiz ulaştırıldı ve arıcılar bir mağduriyet yaşamadı” dedi.

“Bakanlık projeleri ile arı sütü üretimi artacak”

Arı sütü üretimi ile alakalı yeni projelerin gündemde olduğunun altını çizen Rasim Kaplan, “Salgın sürecinde Tarım ve Orman Bakanımız bizlerle konferans yöntemi ile görüştü. Samsunlulara müjdesi olduğunu ifade etti. Arı sütü ile ilgili bakanlık projesinin Samsun’u da kapsadığını söyledi. ‘Tarımın Sultanları Sahada’ diye bir proje düşünülüyor. Türkiye genelinde ortalama bin 500 kişiye arı sütü projesiyle ilgili destek verilecek. Samsun’da ki arıcılardan kaç tanesinin bundan yararlanacağı henüz belli değil. Şu anda Samsun’da da arı sütü üreten arıcılar var. Bakanımıza da söyledik. ‘Bin 500 kişiye destek verilirse 3 yılda Türkiye’nin arı sütü ihtiyacını karşılayabiliriz’ dedik” diye konuştu.

“Türkiye yılda 20 ton arı sütü ithal ediyor, 3 yılda bunu karşılamak istiyoruz”

Türkiye’nin arı sütü ihtiyacını karşılamak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kaplan, şunları söyledi:

“Şu anda Türkiye’ye yurt dışından yılda 20 ton kayıtlı arı sütü giriyor. Bu ciddi bir rakam. Katma değeri yüksek olan arı sütü çok büyük bir rakamlar tutuyor. Arı sütünün kilosu 10 bin TL civarında satılıyor. Bakanımız da müjdeyi verdi. İnşallah yapılacak projenin finansal kısmını il müdürlüklerimize aktardıkları zaman biz de birlikler olarak devletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. 3 yılda Türkiye’nin arı sütü ihtiyacını karşılayacağız ve Türkiye’nin arı sütünde dışa bağımlılığı kalmayacak. Bal üretimi ve kovan varlığı tarafından dünyada 2. sırada olmamıza rağmen arı sütünde dışa bağımlı olmamız tartışılır. Biz bu konuda geç kalmışız. İnşallah yeni projeler ile arı sütü konusunda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağız.”