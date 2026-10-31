Arıcılara destek müjdesi! Başvuru süresi uzatıldı

Arıcılık yapan üreticileri yakından ilgilendiren destekleme başvurularında süre uzatıldı.

2026 yılı arılı kovan desteği için daha önce 30 Ekim olarak duyurulan son başvuru tarihi, üreticilerin işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla bir hafta daha uzatıldı.

SON TARİH 6 KASIM

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, arıcılık desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvurularını 6 Kasım'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Arıcılar Birliği'ne üye üreticiler başvurularını bağlı bulundukları birlik üzerinden gerçekleştirebilecek.

Birlik üyesi olmayan arıcılar ise İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edebilecek.

SON GÜNE BIRAKMAYIN UYARISI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve arılı kovan desteğinden faydalanabilmesi için işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Başvurusunu henüz tamamlamayan arıcılar, verilen ek süre içerisinde gerekli işlemleri gerçekleştirerek destekleme kapsamına girebilecek.