  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Edirne’de turistleri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 10 yaralı Intel’de bilanço sonrası sert satış: Hisseler yüzde 21’den fazla düştü Sinan Engin'den flaş sözler: Selçuk Bayraktar ne biçim adam ya 40 yıldır piyasadaydı: İnşaat devi konkordato ilan etti Muhammed Avn'dan olay Türkiye itirafı: İmza gecikti ama hiç olmamasındansa geç olması daha iyi Nursema dönüyordu: Kızılcık Şerbeti yayın akışından kaldırıldı A101’de kasım fırsatları: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinin fiyatları belli oldu New York borsası büyük zarar ettirdi Daltonlar operasyonunda flaş gelişme Canan Karatay işaret etti: Zayıflama iğneleri zararlı mı?
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Edirne’de turistleri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 10 yaralı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Edirne’de turistleri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 10 yaralı

Bulgaristan’ın Rusçuk kentinden İstanbul’a giden tur otobüsü, Edirne’de önünde seyreden TIR’a arkadan çarptı. Otobüsteki Bulgaristan uyruklu 10 turist yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Edirne’de turistleri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 10 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kapıkule-Edirne kara yolunun 6’ncı kilometresinde, Yenikadın köyü yakınlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki Bulgaristan plakalı P 3690 MB tur otobüsü, E.Ö.’nün kullandığı 33 FL 738 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

#2
Foto - Edirne’de turistleri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 10 yaralı

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Edirne’de turistleri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 10 yaralı

Bulgaristan'ın Rusçuk kentinden İstanbul'a turist taşıyan M.D. yönetimindeki P 3690 MB Bulgaristan plakalı tur otobüsü, önünde seyreden E.Ö.'nün kullandığı 33 FL 738 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

#4
Foto - Edirne’de turistleri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 10 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

#5
Foto - Edirne’de turistleri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 10 yaralı

Tur otobüsünde 2 şoför ile Bulgaristan uyruklu 51 turistin bulunduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 10 turistin yaralandığı belirlendi.

#6
Foto - Edirne’de turistleri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 10 yaralı

Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#7
Foto - Edirne’de turistleri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 10 yaralı

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu
Gündem

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında adli süreçler devam eden CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, siyaset..
Suudi Arabistan’da çok sayıda patlama
Dünya

Suudi Arabistan’da çok sayıda patlama

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da saldırı uyarılarının ardından çok sayıda patlama sesi du..
Ünlü milyarder Türk döneri yedi! Bıraktığı bahşiş Almanya’da gündem oldu
Ekonomi

Ünlü milyarder Türk döneri yedi! Bıraktığı bahşiş Almanya’da gündem oldu

Yapay zekaya dayalı bilgi işlemde lideri olan NVIDIA CEO’su Jensen Huang, Berlin’de yemek yemek için Türk dönercisini tercih etti. Beş tavuk..
EUFOR'a ait helikopter düştü: Ölüler ve yaralılar var
Dünya

EUFOR'a ait helikopter düştü: Ölüler ve yaralılar var

Bosna Hersek'te Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait helikopter düştü. Kazada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Akit TV Ana Haber ekranlarında duyuruldu! Dev çöküntü sonrası bölge kordona alındı
Gündem

Akit TV Ana Haber ekranlarında duyuruldu! Dev çöküntü sonrası bölge kordona alındı

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm göz bebeği Kapadokya bölgesinde meydana gelen ani toprak çökmesi, akşam saatlerinde Akit TV Ana Haber bülten..
İsrail’in gasplarına ses çıkarmayan ABD diplomasi bürokrasisine tokat gibi tepki! Tucker Carlson’dan Büyükelçi Huckabee’ye sert suçlama
Gündem

İsrail’in gasplarına ses çıkarmayan ABD diplomasi bürokrasisine tokat gibi tepki! Tucker Carlson’dan Büyükelçi Huckabee’ye sert suçlama

ABD’li ünlü muhafazakar gazeteci ve podcast sunucusu Tucker Carlson, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasp eden terörist İ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23