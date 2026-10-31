Edirne’de turistleri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 10 yaralı
Bulgaristan’ın Rusçuk kentinden İstanbul’a giden tur otobüsü, Edirne’de önünde seyreden TIR’a arkadan çarptı. Otobüsteki Bulgaristan uyruklu 10 turist yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bulgaristan’ın Rusçuk kentinden İstanbul’a giden tur otobüsü, Edirne’de önünde seyreden TIR’a arkadan çarptı. Otobüsteki Bulgaristan uyruklu 10 turist yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Kapıkule-Edirne kara yolunun 6’ncı kilometresinde, Yenikadın köyü yakınlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki Bulgaristan plakalı P 3690 MB tur otobüsü, E.Ö.’nün kullandığı 33 FL 738 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Bulgaristan'ın Rusçuk kentinden İstanbul'a turist taşıyan M.D. yönetimindeki P 3690 MB Bulgaristan plakalı tur otobüsü, önünde seyreden E.Ö.'nün kullandığı 33 FL 738 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tur otobüsünde 2 şoför ile Bulgaristan uyruklu 51 turistin bulunduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 10 turistin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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