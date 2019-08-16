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Arı zehri ve yılan zehri içeren kremler faydalı mı?

Arı zehri ve yılan zehri gibi ürünlerin içinde barındığı bu kremler nedir?

16 Ağustos 2019 Cuma 15:34
Arı zehri ve yılan zehri içeren kremler faydalı mı?

Arı zehri olan cilt kremlerini kullanmak isteyenlerin şüpheye düştüğü durum için sizin için arı zehrini araştırdık.

ARI ZEHRİ NEDİR?

Arı zehri bağışıklık sistemine destek olan, kan dolaşımını artıran, antibakteriyel,antibiyotik, radyasyona karşı kalkan olan, tansiyon düşürücü ve sıtma tedavisindeki güzel etkileriyle tıpta ve ilaç sanayinde kullanılan bir bir takviyedir.

ARI ZEHRİNİN CİLDE YARARLARI

Arı zehrinin bilimsel ismi Apitoksindir.. Apitoksin'in içeriğinde "Melittin" ismi verilen, içinde 26 farklı aminoasit barındıran bir polipeptit mevcut. Derinin alt tabakalarında hücreler arası alışverileri rahatlatır. Yılanların, arıların veya zehirli böceklerin zehirlerinin hemen hemen hepsi Melittin barındırır. Arı zehrinin içindeki öteki peptitin ismi apamindir. Apaminin de iltihap engelleyici etkisi mevcuttur.

ARI ZEHRİ NASIL ÜRETİLİR?

Özel yerlerde, arıya zarar vermeden, zehri özel işlemlerle toplanıp kurutuluyor ve bozulmadan oldukça uzun süre mahfaza edilebilen bir yapıda olduğundan cilt bakım kremlerinin içerisinde sağlıklı bir şekilde duruyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:34
  1. Arı
  2. Yılan
  3. Cilt Bakımı
  4. Zehir

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