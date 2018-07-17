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Arı sütü ne zaman tüketilmelidir?

Arı sütü dünyanın en faydalı ve en değerli gıdası olarak bilinmektedir.. Arı sütü baldan farklı olarak sağlıklı, vitaminler, enzimler ve mineraller bakımından oldukça zengin bir bal arısı ürünüdür.

17 Temmuz 2018 Salı 10:11
Arı sütü ne zaman tüketilmelidir?

Arı sütü saf olarak veya balla karıştırılarak tüketilebilir. Saf olarak yenmesi halinde ilk önce bir süre dil altında tutulup daha sonra yutulması gerekir. Balla beraber yeniyorsa normal şekilde tüketilebilir.

Ancak karıştırılan balın kaliteli bal olmasına dikkat edilmelidir. Arı sütü saf veya balla karıştırılmış olarak her iki şekilde de sabah ve akşam olmak üzere aç karnına tüketilmelidir.

Arı sütü yendikten 15-20 dk sonra sıcak bir şey içilmemeli ve yenmemelidir. Arı sütü günlük ve devamlı alınabilir. Hergün aynı vakitte düzenli olarak alınması gerekir.

Eğer kendinizi zinde ve enerjik hissetmek istiyorsanız arı sütü bunun için faydalı olacaktır.

Tansiyonunun yükseldiyse arı sütü yediğiniz zaman tansiyonunuz düşecektir. Arı sütü damarları genişletir.

Hafızayı güçlendirir.

Cilt sağlığı ve kırışıklık önlemede etkilidir.

Yapılan araştırmalara göre tümör hücrelerinin büyümesinin engellediği gözlemlenmiştir.

Arı sütünün özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde kullanılması önerilir. 20 gün düzenli olarak kullanıldıktan sonra 10 gün ara verilip tekrar kullanmaya devam edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:11
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