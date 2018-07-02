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Arı sütü, ev kadınları için gelir kapısı oldu

Ordu’da Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan “Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Üretimi Projesi” kapsamında şimdiye kadar 100’ün üzerinde ev kadınına eğitim verildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06
Arı sütü, ev kadınları için gelir kapısı oldu

Proje Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Ümit Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin asıl amacının önder kadın çiftçiler yetiştirmek olduğunu söyledi. Kursiyerleri seçerken genellikle işsiz ev kadınlarını ve bu işi yapmaya gönüllü olanları tercih ettiklerini belirten Karataş, şu anda 21 kursiyerin eğitim gördüğünü, geçen yıldan bu yana eğitim alanların sayısının ise 100’ü geçtiğini ifade etti. Önceliklerinin ekonomiye katkı sağlamak olduğunu dile getiren Karataş. “Bu proje sayesinde ev hanımları kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenecekler. Kursiyer ev hanımlarına arı sütünün hasadından pazarlamasına kadar her şeyi öğretiyoruz. Beklentimiz buradan eğitim alan ev hanımlarının bir süre sonra kendi işletmelerini kurup arı sütü satmaya başlamaları. Zaten, Ordu bal üretiminde çok önemli noktada. Bu projeyle arı sütü üretimi ve pazarlamasında da önder olmak istiyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06
  1. Ordu
  2. Proje Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi
  3. ev kadınları
  4. Arı

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