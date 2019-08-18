Arı soktuğunda oluşan anaflaktik şok nedir?

Arı sokması sık rastlanan doğal bir durumdur. Her yaz birçok vaka bu nedenle hastanelerin acil kısmını ziyaret ediyor. Bu denli sık gördüğümüz bir olay aslında olağan karşılanmamalı. Çünkü arı sokmasına alerjisi olan kişiler, bu olay sonrası hayatını kaybedebiliyor.

Bu kişiler, çoğu kez arı sokmasına bağlı alerjilerinin olduğunu bilmeyerek yaşamlarına devam ediyor. Fakat her yıl ortalama 4 kişi arı sokması sebebiyle anafilaktik şoka girip, hayata gözlerini yumuyor. Bu nedenle en kısa süre içerisinde bir hastane ya da sağlık ocağında test yaptırarak, arı sokmasına alerjinizin olup olmadığını öğrenmelisiniz.

Anafilaktik şok nedir?

Anafilaktik şok; allerjen durumlara duyarlı olan ya da ağır bir alerjisi olan kişilerin, kas içi, deri altı gibi noktalardan anafitik maddenin verilmesi durumunda, vücudun vermiş olduğu tepkiye denir. Çok süre içerisinde tepkimeye girebilir ve ölümle sonuçlanabilir.

Arı sokmasına bağlı anafilaktik şok belirtileri

- Deri üzerinde döküntü, kaşıntı ve devamlı şişme artışı görülür.

- Yüz, dil ve boğaz üzerinde şişmeler gözle görülür derecede büyür.

- Soluk almada hırıltı ve iltihap meydana gelebilir

- Tansiyon düşüp ardından nabız yükselmesi yaşanabilir.

- Kalp ritim bozukluğu meydana gelebilir ve solunum azalabilir.

Bu sorunların herhangi biri meydana geldiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Her birey, en kısa sürede alerjik bir probleminin olup olmadığını test ettirmelidir. Bu sayede arı sokması meydana geldiğinde yanında taşıdığı iğnelerle hastaneye varıncaya kadar hayata tutunabilir.

Her daim karşılaşılan -allerjensiz- arı sokmaları için;

Antihistaminik ilaçlar kullanılabilir.

Buz kompresi uygulanabilir.

Soğan sürülebilir.

Şişlik 8 santimetreyi geçtiyse acilen doktora gidilmeli ve bir iğne yapılmalıdır.

Alerji testi yaptırmak çok vaktinizi almayacaktır. Hayatınız için bu kısa ama önemli testi bir an önce yaptırmalısınız.

Sağlıcakla kalın...