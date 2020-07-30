Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan Rabia hayata tutundu

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da arı alerjisi bulunan ve arı sokması nedeniyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımındaki tedavisinin ardından servise alınan 2 yaşındaki Rabia Yücekaya, hayata tutundu.

Ailesiyle, dedesinin Yazıhan ilçesi Epreme Mahallesi'ndeki kayısı bahçesine giden 2 yaşındaki Rabia Yücekaya'yı arı soktu. Çocuklarının arıya karşı alerjisi olduğunu bilmeyen ailesi, Yücekaya'nın sağlık durumunun kötüleşmesi ve bilincinin kapanması üzerine acil servise müracaat etti.

Serviste ilk müdahalesi yapılan Yücekaya, daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki 3 günlük tedavisinin ardından sağlık durumunda iyileşme gözlenen Rabia, normal servise alındı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerjisi İmmünolojisi Bilimdalı Başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erden Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yaşındaki Rabia Yücekaya'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Arı sokması nedeniyle Rabia'da ciddi bir alerji gelişiminin görüldüğünü aktaran Topal, "Arı soktuktan sonra vücudunda alerji gelişiyor. Geldiğinde genel durumu oldukça kötüydü, tansiyonu çok düşmüştü, bilinci kapalıydı. Daha sonra çocuğun kalbinin etkilendiğini gördük, hastayı sorguladığımızda annesinde de arı alerjisi olmuş. Arı (sokması) gerçekten erişkin hastalarda ölümle sonuçlanabiliyor. Bu hastamız aslında şanslı, hastaneye erken başvurması ve müdahalenin zamanında yapılması sonucunda hasta yaşama tutundu." diye konuştu.

- "Arı soktuktan sonra alerji gelişiyor"

Arı alerjisi bulunan kişilerde arının sokmasından sonra vücutlarında yaygın döküntüler olduğunu ve bu durumun görüldüğü kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğin aktaran Topal, test yapılarak da insanların arı alerjisinin bulunup bulunmadığını öğrenebileceğini söyledi.

Topal, arı alerjisi bulunan kişilerin ilaçlarını yanlarında taşımaları gerektiğini aktararak, "Bu insülin kalemine benziyor ve aile sürekli yanında taşıyor, kendisi veya çocuğu için. Arı soktuğunda alerjisi olan kişi, bacağının etli kısmına bu ilacı enjekte ediyor, bu hayat kurtarıcı gerçekten. Akabinde zaman kaybetmeden doktora başvuruyor. Adrenalin oto enjektör, aslında yarım saatlik bir zaman kazandırıyor, ölümler genelde bu ilk yarım saat içerisinde oluyor. Arı soktuktan sonra alerji gelişiyor, şok tablosu gelişiyor, tansiyon düşüyor, kalp duruyor ve hastaneye yetişmeden ölüyor. Arı soktuğunda, soktuğu yerde ufak şişlikler olabilir bu alerji değil. Arının soktuğu bölge değil, vücudun başka bölgelerinde de kızarıklıklar, kaşıntılar olması, gözün kararması, baş dönmesi ve bayılma gibi reaksiyonlar varsa zaman kaybetmeden alerji uzmanına başvurulması gerekiyor."

- Arı alerjisine karşı tedavi 5 yıl sürüyor

Arı sokmasıyla oluşan alerjiye karşı, arı zehriyle tedavi uyguladıklarını ve bu tedavinin uzun sürdüğünü dile getiren Topal, bu tedavinin bir kez gelip aşı yaptırma şeklinde olmadığını en az 5 yıl sürdüğünü bildirdi.

Alerjisi olan kişinin her ay alerji kliniğine geldiğini, arı zehrini çok düşük dozda başlattıklarını söyleyen Topal, "Binde bir, 10 binde bir dozunda başlıyoruz, yavaş yavaş arttırarak devam ediyoruz ve vücudu alıştırıyoruz. Bu tedavi yaklaşık 5 yıl sürüyor ve koruyuculuğu yüzde 90. Biz bu aşıya başladıktan sonra hastayı arı soksa da yüzde 90 reaksiyon olmayacak." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Topal, bal arısı ile yaban arısı sokmalarına karşı uygulanan aşının farklı olduğuna işaret ederek, olası arı sokmalarında vatandaşların arının türüne dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Rabia'nın babası Erhan Yücekaya ise kızı yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Doktorlar sayesinde durumu şu an çok iyi. Eşimde, çocuğumda arı alerjisi varmış, yeni öğrendik." ifadelerini kullandı.



