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Yerel Arı sokan adam hayatını kaybetti
Yerel

Arı sokan adam hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-23 16:00:00 -
Arı sokan adam hayatını kaybetti

Giresun'da 87 yaşındaki yaşlı adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Köseli mahallesinde 87 yaşındaki Ahmet İncekara kendi tarlasında çalışırken arı saldırısına uğradı. Daha önce arı sokmasına karşı ciddi bir alerjisi olduğunu bilen İncekara, hızla eve gidip eşinden alerji ilacını aldı ve dinlenmeye çalıştı. Ancak eşinin endişelenip kontrol etmesi üzerine hiçbir tepki vermediği görüldü.

Eve çağrılan 112 acil servisi ekiplerinin müdahalesinin ardından İncekara, Eynesil Devlet Hastanesi'ne nakledildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cenazesi Eynesil merkezdeki Yeni Camii önünde kılınan cenaze namazının ardından Köseli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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