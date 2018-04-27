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Arı şaşkınlığı devam ediyor! Önce Kadıköy, şimdi de Mecidiyeköy…

Metrobüs ve İETT otobüs duraklarının olduğu bölgeye akın eden arılar, kalabalığa zor anlar yaşattı.

27 Nisan 2018 Cuma 20:17
Arı şaşkınlığı devam ediyor! Önce Kadıköy, şimdi de Mecidiyeköy…

Metrobüs ve İETT merkez otobüs duraklarının bulunduğu alandan geçen  insanlar, uçuşan çok sayıda arıyla karşılaştı. Caddedeki ağaçların çevresini  mesken edinen arılar, insanların panik yaşamasına neden oldu.

İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olan Mecidiyeköy'den yolu  geçen insanlar, bu durumla ilgili şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir taraftan da  arılardan korunmaya çalıştı. İnsanların arılardan kaçışması ilginç görüntüler oluşturdu.

KADIKÖY'Ü ARILAR BASTI 

Kovanlarından kaçan binlerce arı Kadıköy Meydanı’ndaki ağaçlara kondu.  Cadde üzerindeki kolide toplanan arıları gören vatandaşlar panik yaşadı. Bazı vatandaşlar ise korkmadıklarını söyleyerek arılara yakından baktı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 20:17
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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