Arhavi Belediyesi hangi partiden? Ayvalık seçim sonuçları Ayvalık belediye başkanı kim?

Artvin'de, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü.Sel afetinin en çok etkilendiği Arhavi ilçesinde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği ilçe balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesi’nde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü. Trafo merkezinin yıkılması sonucu elektrik verilemeyen ilçede su şebekesi alt yapısı da ağır hasar gördü. Suların kesildiği Arhavi'ye tankerle su veriliyor.

Arhavi Belediyesi hangi partiden?

31 Mart 21 yerel seçimlerde Arhavi seçim sonuçlarına göre, CHP’nin adayı Vasfi Kurdoğlu oyların yüzde 48.61’ini alarak Arhavi Belediye başkanı seçildi. AK Parti’nin adayı Coşkun Hekimoğlu ise oyların yüzde 48,05’ini aldı.