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Arel Üniversitesi Büyükçekmece'de başantrenör Şehit'in sözleşmesi uzatıldı

22 Şubat 2019 Cuma 14:21
Arel Üniversitesi Büyükçekmece'de başantrenör Şehit'in sözleşmesi uzatıldı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da başantrenör Serhat Şehit'in sözleşmesi 1 sezon uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 2018-2019 sezonunda başantrenörlük için anlaştığı Serhat Şehit ile 2019-2020 sezonunda da yola devam etme kararı aldı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehit, "Bana inanan ve güvenen başta başkan ile yöneticilerime teşekkür ediyorum. Her geçen gün yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Avrupa'nın en zorlu liginde önümüzdeki haftalarda bizleri yine zorlu mücadeleler bekliyor. Amacımız bu yıl ligde tutunup, önümüzdeki yıl daha farklı bir Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi sporseverlere izletmek." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:21
  1. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
  2. Basketbol
  3. Serhat Şehit
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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