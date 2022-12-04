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Ekonomi Arel Üniversitesi akademik personel alıyor
Ekonomi

Arel Üniversitesi akademik personel alıyor

İstanbul Arel Üniversitesinin ilanla duyurulan Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 15:52:00 -
Arel Üniversitesi akademik personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ilanına başvuran adayların www.arel.edu.tr adresinde yayınlanan https://arel.edu.tr/tr/node/3427 link adresinden “İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu”nu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları:

Adres: T. C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, “Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İSTANBUL

Başvuru Yapılacak Birim : YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisi

İrtibat Telefon Numaraları : 0850 850 27 35-1614

Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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