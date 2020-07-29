Arefe günü eczaneler açık mı? 30 Temmuz günü eczaneler açık olacak mı?
Kurban bayramı arefesinde eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. 30-31 Temmuz tarihlerinde ya da bayramın ikinci ve üçüncü günü olan 1-2 Ağustos'ta eczanelerin kapalı olup olmadığını sizler için derledik. İşte merak edilen eczane detayları! Son dakika...
2020 Kurban Bayramı, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Resmi kurumlarda arefe günü yarım gün çalışma olacak. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM’ler 13.00’e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.